В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 31 августа — во многих регионах ожидаются дожди, местами с грозами.

Осадки пройдут на западе, востоке и местами в центре и на севере.

На западе уже ощутимо похолодало: 17-20 градусов, в центре и на севере ожидается 21-26 градусов, на востоке и юге 25-31 градус.

31 августа и 1 сентября в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды в Украине на сентябрь. Синоптики говорят, что климатических сюрпризов не будет — количество осадков и температура будут в пределах нормы.

Синоптики озвучивают свои прогнозы на сентябрь. Так, народный синоптик Леонид Горбань обещает скорое похолодание, а синоптики Украинского гидрометеорологического центре вообще говорят о первых заморозках.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.