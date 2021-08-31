Украинские альпинисты, которые пострадали при сходе лавины на Кавказе, в ближайшее время прибудут в Тбилиси. Завтра из столицы Грузии они вернутся в Украину. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко. По его словам, посольство Украины в Грузии установило контакт с тремя украинском, попавших под лавину на горе Казбек. "Они были эвакуированы вертолетом в поселок Степанцминда", — добавил представитель МИД. Николенко уточнил, что одна альпинистка получила перелом руки, сейчас она госпитализирована. Состояние двух других Украинский удовлетворительное. "Все граждане сейчас находятся в безопасном месте. Пострадавшие планируют завтра прибыть в Тбилиси для дальнейшего возвращения в Украину", — отметил он, добавив, что дипломаты обеспечат украинский необходимой консульской поддержкой. Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что при сходе лавины на Казбека пострадали украинцы.