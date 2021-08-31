1 сентября отмечается День знаний — это праздник в Украине и мире в честь начала нового учебного года. Согласно народному календарю, в этот день празднуют Феклу Свекольницу.Zavtra рассказывает, что нельзя делать в этот день, какие приметы и традиции стоит соблюдать.

1 сентября День знаний:

«День знаний» как праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний».

На данный момент 1 сентября — начало учебного года. В средних специальных и высших учебных заведениях также проходят торжественные мероприятия.

Фекла Свекольница 1 сентября:

В этот день чтят память трех мучеников Газский — Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304-306 годах.

Тимофей с юности изучал Священное Писание и обладал даром красноречия, благодаря чему стал проповедником. Мученик не отрекся от своей веры, несмотря на пытки. Его приговорили к сожжению. Агапия и Фекла отдали на растерзание зверям.

На Фекла именинница свекла », — говорили в народе и начинали уборку этого овоща.

В этот день корнеплод обладает целебными свойствами, считали предки. Толченые листья свеклы прикладывали к воспаленным глазам, а сырые корни держали во рту от зубной боли.

Приметы 1 сентября:

Южный ветер — к хорошему урожая овса.

Месяц рогами вверх — к хорошей погоде.

Какая погода 1 сентября, так и осень будет.

Утром туман — к снежной зиме.

Если из орешника листья опадают — время свекла выкапывать.

Что нельзя делать 1 сентября:

Нельзя обсуждать чужие проблемы, и своими делиться тоже не стоит. Считается, что это может стать причиной серьезных финансовых проблем.

Не стоит откладывать решение важных дел. Если планируется запуск нового проекта, смена работы, поездка — лучше не переносить это на другой день.

Нельзя ремонтировать обувь и одежду перед поездкой. В противном случае поездка или сорвется, или окажется неудачной.

Завидовать в этот день также запрещено.

Как мы уже рассказывали ранее, в сентябре 2021 года украинцы не получат дополнительных выходных дней — согласно календарю, в етоv месяца будет 22 рабочих дня и восемь выходных (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 сентября).