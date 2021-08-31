Принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997. Вместе с ней погиб и ее возлюбленный — Доди аль-Файед. Расследование причин автокатастрофы продолжалось не один год и все, что смогли рассказать следователи — водитель автомобиля был пьян, а скорость машины была превышена в два раза. Жители Британии до сих пор помнят и уважают принцессу Диану и ежегодно отдают дань уважения в памятные даты. Похоронена Принцесса Диана была 6 сентября 1997 в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире, на уединенном острове. Что известно о ее могилу и которые странности о ее похороны — читайте в материале ниже. Церемония похорон была частной, на которой присутствовали только самые близкие люди. В руки принцессе Диане вложили четки, подаренные матерью Терезой, а ее саму одели в платье, которое она купила, но так и не успела надеть. Сначала Диану хотели похоронить рядом с предками — при местной часовни в деревне Грейт-Бригтон. Церковь святой Марии была построена в начале XIII века, но Спенсеров там начали хоронить только в XVI веке. Сейчас на кладбище находятся могилы 20 поколений этого рода, в том числе и отца принцессы Дианы, который умер в 1992 году. Место захоронения принцессы Дианы выбрал ее брат Место для захоронения выбрал Чарльз Спенсер-брат принцессы Дианы. Он решил, что хоронить сестру в родовой гробнице — не лучшая идея, поскольку множество людей будет постоянно приходить к ее могиле, а обеспечить неприкосновенность этого места семья не сможет. Поэтому принцессу похоронили на маленьком острове посреди Овального озера в имении Спенсеров Элторп. Спенсер обладают этим имением более 500 лет, сейчас оно принадлежит брату Дианы — Чарльзу Спенсеру. А овальное озеро было создано искусственно в 1868 году, а в этом имении Диана провела свои детские и юношеские годы. В более зрелом возрасте принцесса Диана неоднократно скрывалась в Элторп от пристального внимания СМИ.

Овальный остров в Элторп Элторп большую часть года закрыт от туристов Сейчас доступ в Элторп открыт всего два месяца в году — с 1 июля по 31 августа, но до острова запрещено приближаться всем, кроме членов семьи Дианы. Как отметил Чарльз Спенсер, озеро надежно защищает могилу Дианы от обезумевшей толпы. Попасть на остров можно только на лодке. На острове стоит небольшой монумент, но он вкопанный в землю на том месте, где похоронена принцесса Диана. После похорон в Элторп было решено поставить мемориал, и открыть дом для туристов. Было высажено 36 дубов — это число символизирует количество прожитых лет принцессы. На острове было посажено тысячи растений, более 100 кустов роз и вокруг острова — 1000 водных лилий. Мемориал был построен напротив озера. Он выполнен в доисторическом виде и к нему есть доступ у посетителей. Ежегодно здесь ставят цветы и записки, можно посидеть на лавочке или почитать цитаты принцессы Дианы на мраморе.

Место захоронения принцессы Дианы Могилу принцессы Дианы пытались ограбить За последние 20 лет могилу принцессы Дианы пытались ограбить уже четыре раза. Неизвестно, что пытались достать из места захоронения преступники, но их попытки успехом не увенчались. Как отмечал ранее Чарльз Спенсер, сыновья принцессы Дианы посещают могилу матери в Элторп достаточно регулярно, а вот принц Уэльский не был в имении ни разу, хотя ему посылали приглашения на мероприятия в дни памяти.

Мемориал принцессы Дианы в Элторп Интересные факты о могиле принцессы Дианы Несколько лет назад в СМИ появилась информация о том, что на самом деле место захоронения на острове в Элторп пустое, а тело принцессы Дианы давно уже перевезли в Грейт-Брингтон, в часовню Святой Марии. Там похоронен отец принцессы Дианы — Эдвард Спенсер. В СМИ отмечалось, что якобы родные принцессы были обеспокоены риском осквернения ее могилы и приняли решение перевезти ее тело. Эту информацию не стали комментировать ни Спенсер, ни в Букингемском дворце. Жители Грейт-Брингтон уверены, что принцессу Диану сначала похоронили в семейном склепе 6 сентября 1997. Они утверждают, что накануне похорон в Элторп, склеп открывали. Помещение облицовано свинцом, а Принцесса Диана завещала ее просто похоронить, а не кремировать. В ночь перед похоронами церковь и склеп были ограждены временной стальной оградой, а в селе полностью отключили электричество. Местные жители уверены, что принцессу Диану похоронили тайно рядом с отцом. В подтверждение этого факта многие СМИ указывали на то, что нет ни одной фотографии помещения ее гроба в землю на острове в Элторп. Поклонники принцессы Дианы утверждают, что место захоронения давно заброшен и там перестали ухаживать за растениями. В парке стоит 14 памятных камней, которые врастают в ландшафт и никакие усилия работников не помогают. Столбик на острове и деревья ежегодно уходят вглубь острова. Накануне 20 годовщины гибели Дианы ее брат выделил средства на полную реставрацию парка и острова. На овальном острове вкопанные в землю специальные плиты, которые не позволят отыскать точное место захоронения даже с миноискателем. На овальном острове много поколений Спенсеров обычно хоронили своих домашних любимцев-котов и собак. На могиле принцессы Дианы форуме Креста Посетить Элторп могут все, но в строго отведенное время — два месяца в году. А вот приблизиться к острову, где похоронена принцесса Диана могут только члены его семьи. Напомним, ранее мы писали о том, что на похоронах принцессы Дианы королева Елизавета нарушила важное правило.