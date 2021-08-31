Кабинет министров утвердил стратегию развития ПриватБанка — до 2024 года его разделят, часть продадут. Также украинцев ожидает массовое закрытие отделений и увольнения сотрудников финансового учреждения.

Об этом говорится в материале Обозревателя.

Банк хотят продать до 2024 года, но перед этим его решили разделить, ведь преодолеть все его проблемы до этого момента не успеют. В «плохом» банке сосредоточат все проблемные активы, а в «хорошем» оставят работающие.

Издание также отмечает, что банк либо продадут целиком, либо же только «хороший» банк.

Сейчас среди главных проблем банка – споры с прошлыми собственниками и огромное количество неработающих кредитов.

Кредитный портфель «Привата» – 248,4 млн грн, из них 71,2% – проблемные долги (если выплаты задержали более чем на 90 дней). В пресс-службе Нацбанка поясняют: с одной стороны, долгое время в Украине очень слабо проверяли платежеспособность клиентов перед выдачей кредитов, а с другой – владельцы банков выдавали долги связанным компаниям, а потом переставали их выплачивать.

Еще одна большая проблема «Привата» – около 100 судов со старыми владельцами. Это также может стать препятствием на пути к продаже финучреждения.

При этом в Кабминет хотят, чтобы ПриватБанк оставался лидером по количеству клиентов, выданных кредитов и привлеченных депозитов, увеличил кредитование малого и среднего бизнеса, сократил расходы с 11,4 до 8,3 млрд грн. Этого хотят добиться, в том числе, закрыв 300 отделений и уволив 6000 сотрудников.

С последним пунктом не согласны в профсоюзе банка. Там уже составляют обращение с просьбой сократить расходы не за счет зарплат, а снизив траты на авто, охрану, камеры, заборы, пиар. В комментарии председатель профсоюза «Привата» Максим Шевченко рассказал: всего в банке работает 22 тыс. сотрудников, уволить хотят практически 30% из них.

По его оценкам, только за счет закрытия 300 отделений из банка могут уволить более 4 тыс. сотрудников. При этом закрытие проходит и сейчас, несмотря на то, что 90% отделений приносят прибыль.

В стратегии говорится, что за счет сокращения штата удастся сэкономить 1,7 млрд грн в год (сократятся также расходы на содержание помещений, коммунальные услуги и т.д). Также в плане указали, что необходимо разработать следующие шаги для оптимизации расходов.

Цель – информировать клиентов, чтобы они обращались за помощью только в исключительных ситуациях, а в других случаях занимались самообслуживанием. Также в банке хотят ввести плату за те услуги, которые клиенты могут сами заказать в банковском приложении.

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на то, что их пин-коды от карты банк изменил без спроса. Стоит помнить, что такое действительно может произойти, но в случае, когда клиент воспользовался терминалом, на котором обнаружили скам-устройство (пользуются мошенники). Другими словами, банк делает это в целях безопасности.