1 сентября по народному календарю празднуют Феклу Свекольницу — чтят память трех мучеников Газских — Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304-306 годах. Но главный праздник в этот день — День знаний.Zavtra напоминает, что День знаний как праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний».Жара с грозами: какая погода будет в Украине 1 сентября
1 сентября — День знаний — поздравления и открытки
Школьный год — хорошая пора,
Новый старт, желаемые свершения!
Всем друзьям желаю радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везения!
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Пусть все жизненные проблемы решаются, как легкие школьные задания, пусть результаты будут 12-бальными, а учебный год будет веселым и радостным!
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Желаю учиться легко и с интересом, чтобы перерывы в обучении случались всегда по расписанию, а не по болезни!
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Желаю покорить любую вершину в обучении, делать уроки быстро и с интересом, чтобы хватало времени на хобби и встречи с друзьями!
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С Днем знаний, учебы наступила пора,
Побед пожелаю и на пути — хороших,
Достижений больших и времени — с пользой,
Проектов полезных, полных удовольствий!
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Желаю, чтобы школьные годы запомнились прекрасным настроением, веселыми друзьями, блестящими успехами в учебе и первой влюбленностью!
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С началом нового учебного года! Желаю прекрасного дня, радостной школьной линейки, встречи с одноклассниками. Чтобы с удовольствием решать задачи и писать сочинения в новых тетрадях и конечно, получать удовольствие от учебы, несмотря на погоду за окном и оценки.
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Пусть этот учебный год будет лучшим! Пусть школа станет первой ступенькой твоих свершений.
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С Днем знаний! Пусть лучшим другом станет книга, чтобы гранит науки подчинился без проблем!
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Поздравляем маленьких «почемучек» с первым в их жизни учебным годом! Пусть улыбка не сходит с лица в этот день, пусть встреча с первым учителем и одноклассниками будет теплой и радостной! Желаем ярких идей и вдохновения!
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Желаю отличные знания приобретать
И обязательно успеха во всем достигать.
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С 1 сентября! Желаю вдохновения, чтобы без сомнений и препятствий идти по жизненному пути! И еще желаю лучших учителей, всегда было интересно в школу утром идти!