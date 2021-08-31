Украинцы в своем большинстве утратили потребительские возможности: сегодня люди не могут приобрести то, что покупали еще несколько лет назад. При этом, по-настоящему за чертой бедности находится менее 1% людей.

Такое заявление сделала заведующая отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, кандидат экономических наук Людмила Черенько, пишут «Факты».

По ее словам, сейчас нет универсальных критериев для сравнения уровня бедности, «международные рейтинги всегда делаются с определенными ограничениями».

«Часто вспоминают критерий — 5 долларов США в сутки на человека. В частности, любят этой цифрой манипулировать депутаты, называя очень высокий процент бедности в Украине. Однако не все знают, что суть этого критерия заключается в пересчете долларов США не по обменному курсу, а по паритету покупательной способности, который специально для этого рассчитывается различными структурами. Чаще всего используют паритет Всемирного банка, который рассчитывают раз в 10 лет для более 100 стран. Принимается во внимание свыше 600 товарных позиций. По этому паритету курс кардинально отличается от обменного.

Если брать по сегодняшнему паритету покупательной способности, доллар стоит примерно 8 грн. То есть то, что можно купить за 1 доллар в США, у нас удастся приобрести за 8 грн. Это реальный курс на потребительском рынке. Если мы рассматриваем критерий 5 долларов в сутки на человека, то у нас практически уже нет таких бедных — 40 грн в сутки в Украине уже почти никто не получает. По последним данным, это менее 0,5% в пределах статистической погрешности.

Данный международный монетарный критерий самый применяемый, и он зависит от страны. Так, для Латинской Америки — это 2,5 доллара, для стран Восточной Европы — 5 долларов, для стран Западной Европы этот предел намного выше — 17 долларов», — говорит эксперт.

Она также сравнила Украину с другими странами, и отмечает, что дела у нас обстоят примерно так, как в Болгарии, Румынии и Греции.

«Проводить такое сравнение довольно трудно. В той же Росси очень непрозрачная статистика, там часто или просто не дают этих данных, или информация не соответствует действительности. Еще до войны, когда мы встречались с исследователями на различных международных форумах, становилось понятно — в России бедность глубже нашей, то есть больший процент людей живет в состоянии крайней бедности.

Если сравнивать нас с Европой, сегодня наиболее уместно это делать по критерию так называемой депривации. Для расчета этого критерия отобрали 9 позиций, в частности наличие некоторых товаров (телевизор, автомобиль и т. п.), определенной суммы средств на случай непредвиденных обстоятельств (от 1 до 2 месячных доходов), возможность провести недельный отпуск с семьей раз в год вне дома или у родственников, а также другие критерии. По этим базовым в жизни вещам проводится измерение немонетарной бедности в странах ЕС. Если в семье отсутствуют 3 из 9 позиций, она считается депривованной, иначе говоря, бедной. Если 4 из 9 — это глубокая депривация.

Наша статистика уже несколько лет исследует уровень бедности в соответствии с данным критерием. Согласно этим показателям можем сравнивать Украину со странами ЕС. Конечно, от старой Европы мы отличаемся, но с Болгарией, Румынией, Грецией находимся примерно в одинаковых пределах», — говорит Черенько.

Она также добавила, что пандемия COVID-19 хоть и нанесла удар по кошелькам, но серьезных изменений не произошло. Одновременно она отметила, что такой показатель, как провести с семьей недельный отдых вне дома и не у родственников — ухудшилось.

Кроме того, за последние 10 лет ухудшилась доступность медицинских услуг — как из-за нехватки средств у населения, так и в результате проблемы инфраструктурной доступности.

«Если говорить о бедности по международным критериям, то менее 1% украинцев живут за чертой бедности. Однако таких критериев много. Только в официальном украинском мониторинге, который готовится Минсоцполитики совместно с другими министерствами, прописано 7 критериев бедности.

Например, ЕС использует свой критерий, который рассчитывается как 60% медианного (среднего) дохода по стране. Если доходы семьи менее 60% медианного дохода по стране, такая семья является бедной.

В Украине применяют 2 основных национальных критерия: первый — фактический прожиточный минимум (в 2020 году в среднем 3847 грн на человека в месяц), второй — относительный критерий. Мы берем не 60% доходов, как в ЕС, а 75% расходов (в 2020 году в среднем 2987 грн на человека в месяц). Этот критерий в Украине применяется с 2000 года.

Если мы говорим о фактическом прожиточном минимуме, то население, у которого расходы меньше этого показателя, в 2019 году составляло 41%, а в 2020 — 47%. Прошлый 2020 дал существенный рост.

С 2017 по 2019 годы мы наблюдали хороший тренд, когда очень быстро снижались масштабы бедности. 2020 должен был дать 35−37%, а в результате получили 47%», — подчеркнула эксперт.

Напомним, эксперты сравнили зарплаты украинских учителей с европейскими. Даже самые «бедные» страны выплачивают педагогам свыше 1000 евро, в то время, как Украина — всего 210 евро.

В июле средняя номинальная заработная плата в Украине составляла более 14,3 тыс. грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты. По сравнению с июлем прошлого года она выросла на 21,5%, реальная заработная плата выросла на 10,2%.