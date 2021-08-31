В Словакии заявили о прекращении иммунизации российской вакциной "Спутник V". Сегодня крайний срок, когда граждане могут получить прививку именно этим препаратом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.Sk. "Это последний день, когда можно получить вторую дозу этой вакцины", — говорится в сообщении. По информации местных СМИ, такое решение было принято в связи с истечением срока годности этой вакцины. Как сообщил представитель Минздрава Словакии, сегодня на вакцинацию второй дозой вакцины "Спутник V" ожидали 6 граждан. По последним данным, всего в стране сделано 37021 прививки этой вакциной. В общем ней вакцинировали в чуть более 18 500 человек.