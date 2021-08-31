Так, во вторник, 31 августа в последний летний день Маша Ефросинина и Тимур Хромаев празднуют 18-ю годовщину брака — бирюзовое свадьбы. Ведущая не раз говорила о том, что им с мужем удалось преодолеть серьезный кризис, даже посещали мысли о разводе, но пара нашла в себе силы и мудрость продолжит дальше совместный жизненный путь. Наградой для них стало появление сыночка Александра, который в этом году уже идет в первый класс! Так, в знаменательный для своей семьи день Маша опубликовала в Instagram черно-белое романтическое фото с Тимуром и оставила лаконичный душевный подпись, адресованное любимому. "Все бумаги, железки, камни позади … С бирюзой, my love", — написала она. "Многая лета. Браво! Так держать!» — оставил напутствие для пары Юрий Горбунов. "Мгнога лета", — присоединился к нему Сергей Притула. "Хорошие … Чаще вдвоем бывать и танцевать по вечерам", — оставила пожелания Елена Кравец. "Поздравляю, друзья. Будьте счастливы (звучит" СИМПЛИ Ред ")", — оригинально поздравила пару Василиса Фролова.

Маша Ефросинина трогательно обратилась к мужу в годовщину свадьбы (фото: instagram.com/mashaefrosinina) Сестра Маши и экс-невестка Виктора Ющенко, Елизатева тоже не обошла вниманием знаковое событие в жизни родственников. "Любимые", — написала она. Читатели Маши также написали немало теплых слов и пожеланий в адрес супругов. Невероятно красивая пара! Это лучшее, что вы могли сделать для воспитания своих детей !!! Это своим примером показать семейные ценности Вы замечательные Долгих и счастливых лет жизни Очень красивая пара Созданы друг для друга Самые красивые Какая потрясающе красивая пара! В Сторис ведущая показала свое утро годовщины. Так, в вазах на полках и стеклянный столик красовались изящные цветочные композиции и букеты. "Не то, чтобы я забыла о годовщине свадьбы … Просто поздно пришла с работы. Но тем прекрасное утро", — констатировала вдохновлена и счастлива теледива.

Маша Ефросинина показала свое утро в годовщину брака (фото: instagram.com/mashaefrosinina) Напомним, что ранее Маша Ефроснина решилась на смелый шаг и снялась в белье.