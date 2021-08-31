Соединенные Штаты Америки завершили вывод своих войск из Афганистана. Накануне талибы предупредили, что не позволят западным странам продолжать эвакуацию из страны после 31 августа.

Об этом сообщил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи, пишет MailOnlinе.

По его словам, США и их союзники в ходе эвакуации вывезли из страны более 123 тыс. гражданских лиц.

Он также подчеркнул, что 20-летняя миссия завершена. Отметим, военное присутствие США в Афганистане длилось 19 лет, 10 месяцев и 25 дней.

В свою очередь в Белом доме говорят, что США обсуждают с мировыми партнерами ситуацию в Афганистане, а именно работу аэропорта в Кабуле после 31 августа. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечает, что партнеры думают о том, как держать его в рабочем состоянии.

Псаки также заверила, что США продолжать работу над выдачей виз афганцам, которые помогали американцам в Афганистане.

Накануне сообщалось, что украинские военные во время эвакуационной миссии в Афганистане показали себя как люди с большим сердцем, став ангелами-хранителями для группы переводчиков, представителей СМИ и правозащитников.

Боевики радикального движения «Талибан» расстреляли известного в Афганистане народного певца. Его убили из-за того, что он исполнял песни вопреки «новым законам» талибов, которыми запрещается музыка в стране.