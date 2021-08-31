Завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ДержНС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Об этом сообщает «Сегодня».

Так, Горбань прогнозирует, что в этом году осень будет классической, несмотря на глобальное потепление.сентябрь

В начале сентября нас ждет еще 10 дней лета, но потом начнутся дожди и похолодает. Приятными будут первые четыре-пять дней месяца: погода — как в середине августа, солнечно, сухо, температура днем до 25 градусов тепла. Вторая пятидневка окажется дождевой, но теплой, до 25 отдельными днями — грибная погода.

После 10 числа дожди прекратятся, антициклон принесет, ясную, но холодную погоду — днем не выше 18, ночью — около пяти градусов тепла. Еще больше похолодает до 20 сентября, температура днем 10-12 градусов. К тому же зарядят дожди, поэтому без зонтиков, курток и непромокаемого обувь не обойтись. Но среди осенней слякоти пошло лето пошлет нам последнее «прощай» 21-23-го небо прояснится, днем потеплеет до 17-19 градусов. В конце месяца вновь наступит сухая прохлада, днем 10-12, ночью 5 градусов.Октябрь

Холодный, но сухой октябре порадует длительным «бабьим летом» в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Прохлада придет уже с первых дней и усилится холодными дождями 4-5 числа. И к концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской: днем до 20 тепла, сухо и солнечно. Праздник Покрова Богородицы, вопреки народным приметам — «до обеда лето, после обеда — зима» — окажется самым теплым днем октября. В этот день температура может быть выше 20 градусов.

Однако уже через день-два погода резко изменится: температура упадет более чем на 10 градусов, до 6-8 днем, налетят холодные дожди, до 20 октября на севере и востоке страны могут быть ночные заморозки. Глубокая осень придет после 25 октября, когда циклон с севера принесет кратковременные, но ощутимые морозы — две-три ночи может быть до 7 градусов ниже нуля. Осадков на днях не ожидается. К концу месяца снова потеплеет до 8-10 градусов днем, но ненадолго: уже дышит холодом ноябряноябрь

Начнется месяц холодными дождями, которые после короткого перерыва изменятся на дожди со снегом. Очевидно, что при такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Напротив, в конце первой декады небо прояснится, на большей части страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет близкой к нулю или чуть выше.

В середине месяца немного потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, может задержаться до зимы, потому что в 20-числах небольшие морозы вернутся. Морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

Одновременно с этим синоптик Вера Балабух говорит, что погодный феномен Ла-Нинья принесет хорошую погоду.

Напомним Ла-Нинья вызывает охлаждение поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной акватории Тихого океана, что приводит к изменениям тропической циркуляции атмосферы, а именно ветра, давления и осадков. Явление Ла-Нинья связывают с фазой похолодания, а противоположный феномен, Эль-Ниньо — с фазой потепления.

«Влияние Ла-Нинья проявится в том, что в Европе в целом будет преобладать теплая и сухая погода, как и прошлой осенью, — говорит Вера Балабух. — По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов и Национального управления океанических и атмосферных исследований США ожидается, что осень 2021 в Украине также будет теплой, а температура воздуха будет соответствовать климатической норме, то есть средним многолетним значениям, которые наблюдались в течение последних 30 лет с 1991 по 2020 год. Такой термический режим будет обусловлен преобладанием антициклональной погоды, которая характерна для Украины в течение этого сезона, особенно в первой половине «.

Но, по словам Веры Балабух, это не значит, что через территорию страны не будут перемещаться холодные фронты, и температура воздуха не будет опускаться ниже нуля. Такие процессы также возможны, особенно во второй половине осени, однако они могут наблюдаться реже, чем обычно. При этом будут выпадать осадки, преимущественно в виде дождя, вероятны туманы и гололед.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды в Украине на сентябрь. Синоптики говорят, что климатических сюрпризов не будет — количество осадков и температура будут в пределах нормы.

Напомним, климат в Украине изменяется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться 1 года.