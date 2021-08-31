Американские исследователи установили главную причину летальности при тяжелых формах COVID-19.

Как говорится в материале журнала Nature Microbiology, ключевую роль играют вирусные частицы в легких.

Адъюнкт-профессор Университета Нью-Йорка Имран Сулайман говорит, что ученые провели детальное исследование нижних воздушных путей у людей с тяжелыми формами инфекции:

«Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 служит неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких».

Ученые проанализировали развитие вторичных инфекций в легких у 580 пациентов, которые в критическом состоянии попали в клинику Университета Нью-Йорка в марте 2020 года.

Оказалось, что именно высокая концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях — приводит к смерти. В тканях органов дыхания погибших от данного вируса было в десять раз больше частиц коронавируса, чем у выживших.

«Наши данные показывают, что в работе адаптивного иммунитета этих пациентов возникали неизвестные сбои, которые мешали бороться с инфекцией. Если мы сможем выявить эту проблему, у нас появится возможность создать препараты, повышающие активность иммунной системы при заражении коронавирусом», — отмечают ученые.

В Японии подтвердили первый случай инфицирования штаммом коронавируса Дельта, который несет в себе сразу две мутации. Одна из них аналогична той, что у варианта Альфа.

COVID-19 до конца года может стать причиной смерти 236 тысяч человек, — такой прогноз дает Всемирная организация здравоохранения.

Министерство здравоохранения пока не планирует разрешать бустерную (усиливающую) дозу вакцины против COVID-19. Сейчас основная стратегия — это ревакцинация через год.