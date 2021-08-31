Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США был подписан меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. После пилотного проекта возможно строительство еще четырех энергоблоков.

Об этом сообщает Twitter президента:

«Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта — до 30 млрд долларов».

Как сообщалось ранее, Российская Федерация внимательно следит за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, но не видит в этом визите рисков для отношений Москвы и Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в США. Первая леди страны надела небесного оттенка пиджак и брюки от одного из своих любимых украинских брендов Six Юлии Богдан и дополнила его стильными лаконичными украшениями из жемчуга. Волосы первой леди было собрано в низкую укладку, а макияж выполнен в нейтральных тонах.