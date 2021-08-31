Украинский пловец Максим Крепостной завоевал вторую золотую медаль Парадимпиады 2020 в Токио. Он был быстрее всех на 100-метровке баттерфляем, к тому же установив новый мировой рекорд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр. "Еще один мировой рекорд. Максим Крепостной выиграл мужской 100-метровый заплыв баттерфляем в категории S10", — говорится в сообщении. Второе место в его заплыве занял итальянец Стефано Раймонди, третье — американец Кол Пирс. Напомним, ранее Крепостной победил на дистанции 100 метров (класс S10) свободным стилем, установив новый мировой рекорд.