Украинские предупредили об опасной болезни, при которой тело покрывается язвами, поражаются органы дыхания, и все может закончиться тяжелой инвалидностью. При этом болезнь является общей для собак и людей. Об этом рассказали в ГУ Держпродспоживслужбы Днепропетровской области. Речь идет о лейшманиоз — общее заболевание для животных и людей. Заболевание вызывают простейшие протозои семейства Trypanosomatidae. У собак это два вида: leischmania tropica (кожный тип заболевания) и leischmania danovani (висцеральный, то есть внутренний тип заболевания). Как передается болезнь Переносчиками болезни могут быть более 300 видов насекомых-кровососов. У людей заболевания зарегистрировано более чем в 88 странах мира, вызывается около 20 видами лейшманий (антропоноз). "Два вида лейшманиоза — leischmania tropica, leischmania danovani — у человека возникают (через укусы насекомыми) от зараженных животных (псу, грызуны, ленивцы, дикобразы и т.д.)", — сообщили в ведомстве. Шрамы остаются на всю жизнь В случае повреждения кожи язвами у людей на всю жизнь остаются шрамы, болезнь может привести к тяжелой инвалидности или стигмы (кожная форма). Клиническая форма болезни проявляется поражением слизистых оболочек, деформацией лица и дыхательных органов. Может возникать лихорадка, увеличение печени, анемия организма (висцеральная форма). "Всемирная организация здравоохранения сообщает, что 12 млн людей в мире уже болеют лейшманиоз и 150000 новых случаев регистрируется ежегодно", — говорится в сообщении. В каких странах распространена болезнь Это в основном страны Южной Америки (Бразилия, Перу), Азии (Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, Сирия, Индия, Бангладеш, Непал), а также Африки (Судан, Эфиопия) "Внимание !!! Заболевание опасно для человека", — предупредили в Держпродспоживслужби, что особенно касается людей, которые любят путешествовать с собаками. Ранее мы писали, что в трех жителей Киева нашли редкое заболевание.