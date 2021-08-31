В Перу рейсовый автобус с пассажирами упал в пропасть. В результате ДТП погибли не менее 17 человек, еще более 20 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету El Peruano. По данным издания, автобус упал в пропасть, глубина которой превышает 200 метров. Машина несколько раз перевернулась и остановилась у реки Римак. Автобус выехал из города Уануко и направлялся в Лиму — столицу Перу. Точное число пассажиров, находившихся в нем, неизвестно. Как сообщили изданию в полиции, авария произошла около 04: 00 по местному времени на 72 километре Центрального шоссе. По словам правоохранителя, точное число погибших и пострадавших пока не установлено. Известно о 17 жертвах и более 20 пострадавших. Последние доставлены в отделение неотложной помощи больницы в Чосика.

canalN_: LO & Uacute; LTIMO Carretera Central 6 fallecidos tras despiste de busSigue inform & aacute; ndote en CanalN_ pic.twitter.com/fPPjTSqkiw — Recopilaci & oacute; n de noticias (@noticiasPeruN) August 31, 2021