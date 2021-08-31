Ухудшилось состояние здоровья украинца Геннадий Лимешко, который сейчас незаконно удерживается в российской тюрьме — накануне ему против его воли сделали прививку от COVID-19.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, сотрудники исправительной колонии в Ставропольском крае, где находится Геннадий, угрожали отправить его в штрафной изолятор и запретить общаться с родственниками. В результате мужчина подписал согласие на прививку. После вакцинации состояние здоровья Геннадия Лимешко стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль.

При этом, администрация учреждения отказалась оказывать ему медицинскую помощь, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

Напомним, бывший пленник боевиков «ЛНР», разведчик Иван Деев рассказал о том, что ему пришлось пережить. По его словам, боевики полтора года водили его и майора Сергея Иванчука на допросы и избивали, за первый месяц в плену потерял 50 килограмм веса.

Также сообщалось, что в российских тюрьмах незаконно удерживают 9 гражданских журналистов из оккупированного Крыма. Россия уничтожила независимую журналистику в оккупированном Крымском полуострове.