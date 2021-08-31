В Ровно у детской площадки на улице Черновола братья-близнецы напали с ножом на 42-летнюю женщину, которая отвела ребенка в садик.

Об этом сообщила пресс-служба правоохранителей.

Злоумышленники были задержаны полицейскими сразу, поскольку проживают и прописаны по одному адресу.

15-летних подростков отправили в отделение Нацполиции для дачи показаний в присутствии родителей.

Пострадавшая женщина была госпитализирована с непроникающим ранением.



Ветеран полка «Азов» и лидер «Нацкорпуса» в Черкассах Дмитрий Кухарчук под стенами Печерского районного управления полиции Киева порезал себе руку.В Турции скончался бывший начальник Днепропетровского областного ГУ НП — Виталий Глуховеря. По неофициальной информации, у него оторвался тромб.