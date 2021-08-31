В Украине будут судить боевика, который по заданию ФСБ РФ готовил террористический акт. Он планировал убить ведущего специалиста по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации силовиков, злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства с РФ и по заданию спецслужбы страны-агрессора планировал взорвать автомобиль с военным специалистом. Для этого он хотел использовать самодельное взрывное устройство.

По имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна была быть местью российских спецслужб за его показания в одном из дел СБУ. А именно — в производстве о раскрытой агентурной сети ФСБ РФ.

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры следователи СБУ собрали достаточные доказательства совершения уличенным агентом ФСБ РФ правонарушений, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление),

ч. 1 ст. 258 (террористический акт),

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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СБУ разоблачила псевдоспецслужбу так называемой «ЛНР» на территории, подконтрольной Украине. Боевики планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд терактов в стране.

СБУ заблокировала в Черниговской области канал нелегального изготовления и сбыта средств поражения. У злоумышленников изъяли взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы.