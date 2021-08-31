В Украине зафиксировано 1356 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 470 человек, умерли — 51, выздоровели — 1257.

COVID-19 до конца года может стать причиной смерти 236 тысяч человек, — такое прогноз дает Всемирная организация здравоохранения.

Министерство здравоохранения пока не планирует разрешать бустерную (усиливающую) дозу вакцины против COVID-19. Сейчас основная стратегия — это ревакцинация через год.