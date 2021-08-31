Во Львове Служба безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с правоохранительными органами США пресекла деятельность группировки, которая занималась производством поддельных документов. ПРПО пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. Сообщается, что злоумышленники рекламировали свои услуги через анонимный сервер в сети "Darknet". Они изготавливали несколько десятков фальшивых документов в месяц. "Обычно они изготавливали фальшивые ID-карты, которые позволяли незаконно пересекать границу разных стран. Их клиенты в основном были нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока, которые хотели" легализоваться "на территории" западных стран ", — говорится в сообщении. Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и в помещениях, где изготавливали поддельные документы, в ходе которых обнаружили: печати; бланки; голограммы; компьютерную технику, задействованную в процессе изготовления и сбыта поддельных документов. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Продолжаются следственные действия.

Фото: во Львове злоумышленники изготавливали фальшивые ID-карты и другие разрешительные документы (ssu.gov.ua) Напомним, что чиновники Торгово-промышленной палаты занимались незаконной легализацией иностранцев.