Япония намерена в следующем году начать тестирование системы на основании искусственного интеллекта для береговой охраны. Она имеет автоматически отслеживать подозрительные иностранные суда в территориальных водах Японии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today. Сообщается, что в последнее время Япония сталкивается с ростом случаев вторжения в ее воды, особенно со стороны китайских судов. Ожидается, что система будет отслеживать спутниковые данные, что обеспечит раннее выявление и прогнозирование вторжений путем анализа навигационных данных. Система сможет обрабатывать данные с нескольких кораблей одновременно, и как только подозрительное судно будет обнаружено, береговая охрана сможет отреагировать. На начальную разработку системы выделяется более 4 млн долларов. Отметим, Китай регулярно отправляет свои патрульные корабли в территориальные воды Японии, в частности, в район островов Сенкаку в Восточно-Китайском море. Эти острова находятся в ведении Японии, но на них претендует Китай, называющий их Дяоюйдао. Напомним, ранее Япония выразила протест в связи с военными учениями России на Курилах, поскольку считает острова своей территорией.