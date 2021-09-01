2 сентября, в Украине отмечают День нотариата.
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом дне.
День нотариата была основана в 2010 году, согласно Указу Президента Украины. С просьбой ввести профессиональный праздник к главе государства обратилась Украинская нотариальная палата, в которой находится около 5000 специалистов. Такое решение палата приняла еще в конце 2007 года. Сам указ о введении праздника подписали позже.
По народному календарю сегодня День Самуила, который считался покровителем мужчин. Поэтому 2 сентября хозяйки пытались приготовить много вкусных блюд и всячески угодить мужу. Также у Самуила просили о хорошей погоде зимой и о богатом урожае в следующем году.
Кроме того, в этот день празднуется:
- День труда в Канаде
- День труда в США
- Празднование рождения Ганеша Чатуртхи — День рождения Бога мудрости и изобилия в Индии
- День города в Одессе — в 1794 году на Черноморском побережье началось строительство города.
- В 1945 году был подписан акт капитуляции Японской империи во Второй мировой войне.
Напомним, 30 августа отмечали Международный день жертв насильственных исчезновений. Кроме того, сегодня вспоминают святого Мирона Кизических и преподобного Алипия, иконописца Печерского.29 августа отмечался Международный день действий против ядерных испытаний, Ореховый Спас, а в Украине вспоминали погибших в Иловайске в 2014 году.
А 28 августа отмечали Успения Пресвятой Богородицы, а наши предки праздновали Спожинки.27 августа отмечали День Михея Тиховея.