2 сентября, в Украине отмечают День нотариата.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом дне.

День нотариата была основана в 2010 году, согласно Указу Президента Украины. С просьбой ввести профессиональный праздник к главе государства обратилась Украинская нотариальная палата, в которой находится около 5000 специалистов. Такое решение палата приняла еще в конце 2007 года. Сам указ о введении праздника подписали позже.

По народному календарю сегодня День Самуила, который считался покровителем мужчин. Поэтому 2 сентября хозяйки пытались приготовить много вкусных блюд и всячески угодить мужу. Также у Самуила просили о хорошей погоде зимой и о богатом урожае в следующем году.

Кроме того, в этот день празднуется:

День труда в Канаде

День труда в США

Празднование рождения Ганеша Чатуртхи — День рождения Бога мудрости и изобилия в Индии

День города в Одессе — в 1794 году на Черноморском побережье началось строительство города.

В 1945 году был подписан акт капитуляции Японской империи во Второй мировой войне.

Напомним, 30 августа отмечали Международный день жертв насильственных исчезновений. Кроме того, сегодня вспоминают святого Мирона Кизических и преподобного Алипия, иконописца Печерского.29 августа отмечался Международный день действий против ядерных испытаний, Ореховый Спас, а в Украине вспоминали погибших в Иловайске в 2014 году.

А 28 августа отмечали Успения Пресвятой Богородицы, а наши предки праздновали Спожинки.27 августа отмечали День Михея Тиховея.