Погода 2 сентября будет преимущественно солнечной и жаркой, но за небольшим исключением.

По информации Украинского гидрометеорологического центра, кратковременные осадки ожидаются на западе страны, там также немного прохладнее — 22-27 градусов.

На остальной территории страны солнечно при температуре 31-35 градусов.

«1-4 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Народный синоптик Леонид Горбань считает , что снег в Украине может выпасть уже в октябре, а в другом — осень будет теплой, без резких перепадов температур.