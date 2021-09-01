Погода 2 сентября будет преимущественно солнечной и жаркой, но за небольшим исключением.
По информации Украинского гидрометеорологического центра, кратковременные осадки ожидаются на западе страны, там также немного прохладнее — 22-27 градусов.
На остальной территории страны солнечно при температуре 31-35 градусов.
«1-4 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.
Народный синоптик Леонид Горбань считает , что снег в Украине может выпасть уже в октябре, а в другом — осень будет теплой, без резких перепадов температур.