Власти Украины начали активную работу над организацией визита президента США Джо Байдена в нашу страну. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что такой визит может состояться.

Соответствующее заявление глава украинского МИД сделал в эфире «Украина 24».

«Безусловно, мы работаем над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден посетит Украину. Поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам», — рассказал министр.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский уже второй день находится с официальным визитом в США и сегодня встретится с главой США Джо Байденом.

Как мы уже рассказывали ранее, совместный брифинг президентов не запланирован — Байден после переговоров с Зеленским в Белом доме отправится на еженедельный экономический брифинг (4:30 по Вашингтону).

А тем временем, граждане Украины афганского происхождения не смогли эвакуироваться из Кабула и теперь просят о помощи президента Владимира Зеленского.