Любительницы зеленого цвета, который был мегапопулярными все лето, не расстраивайтесь! Зеленый никуда не делся с наступлением осени — и вошел в топ самых актуальных цветов этого сезона. Главное — выбрать нужный оттенок спектра! А дальше уже можно использовать зеленый как в тотал-лугах, так и в качестве элементов образа или акцентных аксессуаров. Об этом в своем блоге в Instagram рассказала стилист Ольга Стильнодоступно.

Яркие оттенки сменил насыщенный зеленый (фото: instagram.com/leoniehanne) Кейп и кожаный тренч Андре Тан показал наиболее трендовый верхнюю одежду на осень 2021 Как носить зеленый цвет осенью 2021 Пальто, сумочка, жилет, бейсболка — как один из элементов лука, который придаст всему образу свежести и оптимизма. Юбка и костюм — дополняем синими колготками или желтым платком на волосы или шею, сумочкой — для яркого образа. Вязаный костюм, брюки актуального кроя в зеленом выглядят особенно уютно. Дополняем кедами или стильным осенним обувью. Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовая обувь осени 2021 Свитер, вязаная рубашка, пиджак. Оттенок зеленого не должен быть слишком ярким, "Вырви-глаз" остался в лете, на осень берем спокойный тон зеленого. Платье в зеленом цвете — вязаная и трикотажная — отлично смотрится с коричневыми оттенками и с черным цветом. Зеленый тотал-лук. Если свитер, юбка и даже носки зеленого цвета, пальто и обувь можно выбрать и другой оттенок. Как выглядеть женственно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли

Оттенок зеленого в тренде осенью 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno) Ранее стилист назвала семь главных вещей на осень, без которых не обойтись.