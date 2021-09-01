Харьковский экоактивистов Артем Приходько устроил необычную "пляжную" фото- и видеосессия на берегу реки Уды с надувным матрасом и кругом прямо в куче мусора, чтобы обратить внимание на серьезную проблему загрязнения окружающей среды. Кадры Приходько разместил в своем Facebook. Вместе с волонтерами ему удалось с 15 мая в течение 15 субботников очистить воду от 108 тонн мусора. Неравнодушные харьковчане, которые присоединились к эко-акции "чистые Уды", смогли собрать 400 кг пластика, 2 тонны стекла и 5 тонн древесины, которыми был загрязнен берег реки и сама вода.

Видео: экоактивистов показал, сколько мусора было в реке Уды "С мая по конец августа я с друзьями каждую субботу ездил на реку Уды. Там мы чистили реку от мусора, собрали более 108 тонн мусора (пластика, стеклянных бутылок, дерева, шприцев, мертвых собак в мешках и многое другое. Вместе с друзьями освободили 2 километра реки от мусорных островов, разработали мусорный ловушку, который будет препятствовать образованию новых мусорных пробок ", — рассказал Артем, как провел это лето.

Экоактивистов Артем Приходько показал, как выглядит отдых на загрязненной природе (фото: facebook.com/prihdkoartem) Перед этим, в конце июля, экоактивистов также выступал с обращением к президенту, чтобы привлечь внимание на проблему засоренности водоемов.

Волонтеры очищали реку Уды от мусора все лето (фото: facebook.com/prihdkoartem) Так, волонтерам, которые спасают реку от экологической катастрофы, очень не хватало спецтехники. Приходько рассказал, что мусор, который они убирают из реки Уда — харьковское, оно попадает на участок водоема в области именно из города.

Волонтеры очистили реку Уды и береговую линию от 108 тонн мусора (фото: facebook.com/prihdkoartem) Также активисты призывают внести территорию вблизи поселка Жихор к особой природоохранной зоны и установить в Удах конструкцию для отлова мусора. Позже Артем рассказал, что в конце августа благодаря помощи харьковских коммунальщиков на местной плотины начато активную работу по расчистке места под установку мусорного ловушки Trash Killer.

Видео: на плотине устанавливают спецтехнику для отлова мусора Ранее сообщалось, что в Житомире река Тетерев на грани экокатастрофы — там нечистоты постоянно сливают в водоем. Также мы писали о том, что в начале июня под Киевом река превратилась в коричневую жидкость с мертвой рыбой.