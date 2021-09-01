Глава регионального "Лабораторного центра" Юрий Ромаскевич прогнозирует, что Херсонская область со следующей недели может оказаться в "желтой" зоне адаптивного карантина. Он рассказал, какими могут быть новые ограничения в области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новый день". По словам Ромаскевич, если эпидемиологические показатели области станут "желтыми", то регион вернется к дистанционному обучению. Но это коснется только тех заведений, где будет вакцинировано менее 80% персонала. По мнению руководителя лабораторного центра, заболеваемость в Херсонской области начала расти из многочисленный поток людей из оккупированного Крыма. "Думаю, что увеличение количества заражений произошло из-за многочисленных путешественников, пересекающих КПВВ со стороны оккупированного Крыма. Там штамм" Дельта "начал свирепствовать задолго до того, как он пришел к нам и принесли именно те, кто возвращался с полуострова", — пояснил он.