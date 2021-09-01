Украинская сторона работает над организацией визита президента США Джо Байдена в Украину. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, такой визит состоится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире "Украина 24". "Безусловно, мы работаем над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден посетит Украину. Поскольку наша страна очень важна для него и очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам", — отметил Кулеба. Отметим, на днях украинский президент Владимир Зеленский находится с визитом в США и сегодня встретится с Байденом. Ранее в Белом доме рассказали, на что рассчитывают по итогам визита украинского президента. Также несколько часов назад в Зеленского обнародовали повестку дня второго дня визита в Вашингтон.