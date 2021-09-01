Курс доллара на межбанке в продаже 1 сентября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 27,04 гривен за доллар, курс в покупке до 27,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,04 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне доллар 27,0250 — 27,0450 грн / доллар, евро 32,0111 — 32,0348 грн / евро, российский рубль 0,3699-0,3705 грн / рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 31 августа 2021 закрылись в диапазоне доллар 26,9200 — 26,9400 грн / доллар, евро 31,8167 — 31,8403 грн / евро, российский рубль 0,3671 — 0,3675 грн / рубль. курс НБУ Национальный банк Украины (НБУ) на 2 сентября 2021 установил официальный курс на уровне 27,00 гривен за доллар. Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.