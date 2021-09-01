Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире. На это тут же отреагировал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Отметим, Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм, и заявил, что российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции.

«Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе делаются не от большого ума», — цитирует Лаврова ТАСС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. Со своим коллегой Джо Байденом Зеленский встретится в Белом доме в 2 часа (21 час по Киеву). А пока что он проводит ряд встреч и переговоров с партнерами.

В частности, Зеленский уже посетил Министерство энергетики США, где был подписан меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. После пилотного проекта возможно строительство еще четырех энергоблоков.