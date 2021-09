Ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции смогут получить бесплатную юридическую помощь в вопросе денежных выплат от государства. Как это сделать и какую можно получить помощь на социальном сервисе HELP Chornobyl — читайте в нашем материале ниже. Сегодня в Украине, по данным Минсоцполитики, проживает около 200 000 ликвидаторов ЧАЭС, и еще полтора миллиона пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Но через постоянные изменения в законодательстве, отсутствие общего электронного реестра пострадавших и ликвидаторов, потерю данных и устаревшую бюрократическую систему, они находятся в постоянном процессе отстаивания своих выплат. Иногда, неполучение этих выплат отражается на резком снижении их уровня жизни, ведь из-за радиационного облучения в 1986 году, они имеют негативные последствия для здоровья, которые проявляются со временем все больше, а лечение их стоит очень дорого. "Проблемы чернобыльцев для многих невидимые, как радиация, но — так же разрушительны. Они замалчиваются — так же, как когда замалчивалась катастрофа. А люди, чьи вопросы на бумаге как давно уже решены, в реальности остаются один на один со своей бедой, без юридической помощи, которую они просто не могут себе позволить ", — отмечают учредители проекту HELP Chornobyl. Как работает HELP Chornobyl Разработчики HELP Chornobyl из общественной организации "Европейский Институт Чернобыля" создали единую онлайн-систему, куда ликвидаторы могут обратиться за бесплатной первичной юридической консультацией. Они привлекли к проекту опытных профильных юристов, которые много лет работают с ликвидаторами, и вместе разработали CRM систему, которая автоматизирует значительную часть их бумажной работы, которая отнимает много времени, что значительно удорожает услуги. По данным, пользователь самостоятельно вносит на портале по ссылке, онлайн-система может сама, бесплатно для заявителя, сгенерировать типичные письма, жалобы, обращения, профильные юристы уже отправляют в нужные инстанции. В дальнейшем, кроме бесплатной онлайн-консультации, в HELP Chornobyl появится перечень юридических услуг, которые могут быть решены онлайн, а также отдельная страница, где каждый сможет помочь некоторым ликвидаторам в трудном положении по системе донатов. Ранее мы писали, что Верховная Рада хочет ужесточить наказание за проникновение в зону ЧАЭС.