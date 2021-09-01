У Министерства культуры и информационной политики (МКИП) отсутствуют правовые основания инициировать вопрос о предоставлении Одесскому художественному музею статуса национального. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ответ МКИП на соответствующее обращение председателя ОГА Сергея Гриневецкого, что оказалось в распоряжении LB. В своем заключении, МКИП ссылается на постановление Кабмина "Об эффективном использовании государственных средств", которая запрещает инициировать вопрос о предоставлении заведениям статуса национального, академического, исследовательского. Этот запрет не касается ряда учреждений, перечисленных в постановлении (как, например, Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни — Музей Революции достоинства, Музей истории города Киева, Музей космонавтики им. Королева), но Одесский художественный музей не входит в этот перечень. Напомним, бывший директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд длительное время боролся за то, чтобы музей получил статус национального учреждения культуры. Если учреждении предоставят национальный статус, она может перейти из областного бюджета на государственный, соответственно, ее финансирование может увеличиться.