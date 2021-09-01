Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал российского президента Владимира Путина патологическим лжецом с маниями величия и преследования.

Об этом он заявил в интервью.

«Давайте не забывать о том, что мы имеем дело с явно психически нездоровым человеком — Путиным. Патологическим лжецом с маниями величия и преследования. 22 года бесконтрольной власти сделают таким любого, и мы наблюдаем классическую ситуацию полубезумного царя», — заявил Навальный.

Он также добавил, что сотрудники ФСБ следили за ним по всей стране буквально сразу после его заявления об участии в выборах президента России.

«Умный ли это ход? Серьезно, отдать приказ своей спецслужбе убить политического противника химическим оружием? Так себе идейка. Но Путин сделал это потому, что одержим какими-то своими страхами и идеями», — сказал оппозиционер.

Как сообщалось ранее, российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает наказание в исправительной колонии ИК-2 в Покрове, дал первое интервью американскому изданию. Политик получил вопросы в колонию и письменно ответил на них на 54 страницах.

Весной этого года Навальный заявлял, что подозревает, что мог заразиться туберкулезом, поскольку тогда в его отряде из 15 человек «тубдиагноз» поставили трем заключенным.