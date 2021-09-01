В Украине 1 сентября стартовал новый учебный год. В связи с этим в Министерстве образования напоминают о мерах предосторожности в учебных заведениях во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.Дошкольные учебные заведения

Соблюдение гигиены рук. Использование антисептиков — только в случае, когда нет доступа к проточной воде с мылом

Измерение температуры детям бесконтактным термометром при входе в заведение

Утренний прием ребенка и передача его по окончании дня воспитателем на территории заведения, однако за пределами его здания

Предоставление приоритета физической активности и играм под открытым небомНа период карантина в садиках запрещено:

Использовать мягкие игрушки

Находиться в помещениях в уличной обуви (без сменной)

Проводить родительские собрания (кроме дистанционных)

Приглашать в заведение лиц, которые не являются его сотрудниками

Учреждения внешкольного, общего, среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального, предвысшего и высшего образования

Допуск персонала к работе разрешается только с использованием средств индивидуальной защиты.

Должна проводиться разъяснительная работа среди персонала и учащихся по мерам профилактики коронавирусной болезни и реагирования в случае выявления ее симптомов и информирование о вакцинации.

Подчеркивается, что ученики 1-4 классов могут не носить маски в школе, а ученики старше 12 лет обязательно должны носить СИЗ, передвигаясь между помещениями учебного заведения. При этом в классах они могут быть без масок.

По возможности рекомендуется организовать занятия под открытым небом, а родители могут входить в школу только по предварительной договоренности с ее руководством, в маске и после измерения температуры.На период карантина в этих учебных заведениях запрещено:

Входить в помещения без использования СИЗ

Не соблюдать требования, установленные Кабинетом Министров Украины на период карантина и необходимости обеспечения надлежащих противоэпидемических мероприятий

Допускать к работе персонал, который нуждается в самоизоляции

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