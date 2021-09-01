В Украине ежегодно и до 2027 года будут расти требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет. Уже через 6 лет 45% украинцев пенсионного возраста вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Это предусмотрено реформой, которую приняли еще в 2017 году, пишет Обозреватель.

Чтобы узнать, в каком возрасте вы сможете выйти на пенсию, необходимо подсчитать, сколько стажа вы успеете заработать.

Если вам исполнится 60 лет уже в 2021-м, для выхода на пенсию вовремя нужно иметь от 28 лет страхового стажа.

Если вам исполнится 60 лет в 2022-м, к тому моменту нужно иметь от 29 лет стажа.

При этом требования будут расти до 2027-го:

в 2023-м – от 30 лет;

в 2024-м – от 31 года;

в 2025-м – от 32 года;

в 2026-м – от 33 года;

в 2027-м – от 34 года.

в 2028-м – от 35 лет.

Если вы не выполнили указанное требование, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать хотя бы (зависимо от того, когда исполнится):

в 2021-м – от 18 до 28 лет;

в 2022-м – от 19 до 29 года;

в 2023-м – от 20 до 30 лет;

в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет.

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет.

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, нужно не выполнить оба выше перечисленных требования, но иметь не меньше 15 лет стажа.

Как сообщалось ранее, в настоящее время средний размер пенсии соответствует 30% заработка, но уже через 20−30 лет коэффициент замещения зарплаты пенсией составит не более 18−20%. Другими словам, на пенсии человек сможет получать не более 1/5 от своей прежней зарплаты.

Также сообщалось ранее, Министерство социальной политики анонсировало проведение двойного повышения пенсий в октябре — прибавку получат 75-летние, а также украинцы от 65-лет.