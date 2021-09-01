Ровно 36 лет тому назад, 1 сентября 1985 года, экспедиция профессора океанологии и капитана второго ранга ВМС США Роберта Балларда обнаружила на дне Северной Атлантики останки «Титаника«.

Напомним, «Титаник» — самый большой пассажирский лайнер своего времени. Он затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом приблизительно в 600 км от побережья Канады. 10 апреля он отплыл из Саутгемптона и направлялся в Нью-Йорк. Из 2200 пассажиров и членов экипажа «Титаника» погибли более 1500 человек.

Видеокамеры батискафа «Арго» зафиксировали сначала котел легендарного лайнера, который взорвался во время катастрофы, а потом — носовую часть. Нос и корма находились на расстоянии 600 метров друг от друга, хотя ранее считалось, что корабль ушел на дно целиком.

Оказалось, что обе части «Титаника» серьезно деформировались при погружении на дно, но нос сохранился лучше.

Обломки судна находятся на глубине 3750 метров – они глубоко ушли в ил и сильно обветшали, поэтому подъем их на поверхность в целости невозможен.



Atlantic Productions сняла состояние парохода «Титаник», который утонул в Атлантическом океане в 1912 году. Помимо съемок, ученые в экспедиции также изучали существ, живущих на затонувшем корабле.