В Украине упрощают процедуру подачи заявления в ЗАГС о намерении вступить в брак. Теперь сделать это можно через портал государственных услуг "Действие". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина. По словам премьер-министра Дениса шныряли, в Украине появилась возможность регистрации актов гражданского состояния онлайн. "Подать документы о намерении жениться или оплатить административный сбор за эту услугу теперь можно будет через портал" Действие ". Все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходила максимально удобно и комфортно", — отметил он. Напомним, Украинский уже несколько лет доступна услуга "брак в сутки", с помощью нее молодоженов могут расписать в течение суток после подачи заявления.