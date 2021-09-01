Украину в 2021-2022 годах может собрать наибольший урожай со времен Киевской Руси. Причиной этому станет — глобальное потепление.

Такой интересный прогноз озвучил глава Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает «Парламент».

«В этом году в Украине будет самый большой урожай за всю историю, начиная от Киевской Руси. Все это из-за благоприятных погодных условий, которые были во время посевной», — сказал климатолог.

В частности, в этом году уже ожидается наибольший урожай кукурузы (эксперты уже прогнозируют огромное снижение цены на эту культуру) и озимых.

«Если говорить об угрозах глобального потепления для аграрного сектора нашего государства, то они, конечно, есть, но современные технологии позволяют избегать негативных последствий. Думаю, наши аграрии считаются с этим, особенно крупные агрохолдинги», — отметил Кульбида.

Заметим, что в Украине рекордно снизились цены, например, на яблоки. Связано это с невероятной урожайностю этих фруктов.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в нашей стране начала меняться в результате глобального потепления. Николай Кульбида напомнил, что зимы в этом году в Украине не было вообще.