В Киевской области в селе Верхняя Дубечня пронесся ураган, который сносил крыши, вырывал деревья и ломал электроопоры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сильный ветер налетел ненадолго, но успел наделать бед: деревья падали на хозяйственные постройки, крыши некоторых здания остались без крыши, люди остались без света. Как сообщают специалисты, восстановить электроснабжение в селе Верхняя Дубечня смогут не раньше конца недели.

По данным ГСЧС Украины, в результате непогоды 30 августа без электроснабжения остались жители 229 населенных пунктов в трех областях.

Как сообщалось ранее, жертвами урагана «Ида», который накануне обрушился на побережье американских штатов Луизиана и Миссисипи, стали два человека. Ураган оставил без электричества около 2 миллионов людей.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.