В Украине введут специальную маркировку бытовых приборов в соответствии с законодательством ЕС. Соответствующее постановление утвердил Кабмин на своем заседании. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко. Сообщается, что изменения касаются маркировки и экодизайна посудомоечных машин, холодильников, стиральных машин, телевизоров, кондиционеров, сушильных машин, ламп и светильников. С 1 марта 2021 в странах ЕС вступили в силу новые правила маркировки бытовых приборов. Напомним, что правительство внесло изменения в Порядок исчисления средней заработной платы.