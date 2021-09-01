Кабинет министров одобрил положение о территориальные комиссии, которые будут заниматься анализом и верификацией объема долгов предприятий теплокоммунэнерго за газ. Это необходимо для начала процесса реструктуризации долгов. Это необходимо для начала процесса реструктуризации долгов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса шныряли во время заседания правительства, которое транслировалось на Youtube. Как напомнил премьер, на днях вступил в силу закон, который предусматривает осуществление реструктуризации долгов теплокоммунэнерго за потребленный природный газ и поможет возместить задолженность, которая возникла из-за разницы в тарифах на тепло и горячую воду. "Реализация закона — это еще один шаг к оздоровлению финансового состояния ТКЭ и их модернизации. Местным властям это позволит сбалансировано решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду в своих общинах. Правительство больше не устанавливает соответствующие тарифы, а потому дает местным руководителям необходимый инструмент, чтобы такие тарифы были справедливыми людьми. Кроме того, подписан закон позволяет предприятиям теплоэнергетики должным образом подготовиться и пройти отопительный сезон ", — отметил Шмыгаль. Напомним, 27 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа".