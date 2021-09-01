Погода в Украине завтра, 2 сентября, будет прохладной. В большинстве регионов дневная температура воздуха не превысит +20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр. На западе Украины без осадков, днем от +14 до +19, ночью от +9 до +13. На севере небольшие дожди, днем от +14 до +18, ночью от +11 до +14. В центральной части тоже ожидаются дожди, днем от +16 до +19, ночью от +12 до +15. На востоке такая же ситуация с осадками, днем от +17 до +22, ночью от +12 до +15. На юге дожди, днем от +19 до +23, ночью от +13 до +17.

Фото: прогноз погоды на завтра Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение, синоптики предупредили о сильном ветре.