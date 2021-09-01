Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на завтра, 2 сентября — в страну придет похолодание с дождями и сильным порывистым ветром.

Об этом она пишет у себя в Telegram.

Завтра ощутимо похолодает в большинстве областей, днем ожидается 13-18 градусов максимально. Теплее будет на юге, Днепре, Донецкой области и Луганской области: 20-24 градуса.

Периодические дожди пройдут везде, но более интенсивные осадки ожидаются на Левобережье.

Также завтра ожидается сильный ветер северо-западного направления, до штормовых порывов.

В Киеве 2 сентября ожидается сильный ветер, дождь, и серьезное похолодание до 14-15 градусов.

Как сообщалось ранее, жертвами урагана «Ида», который накануне обрушился на побережье американских штатов Луизиана и Миссисипи, стали два человека. Ураган оставил без электричества около 2 миллионов людей.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.