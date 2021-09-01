Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. Со своим коллегой Джо Байденом Зеленский встретится в Белом доме в 2 часа (21 час по Киеву). А пока что он проводит ряд встреч и переговоров с партнерами.

В частности, Зеленский уже посетил Министерство энергетики США, где был подписан меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. После пилотного проекта возможно строительство еще четырех энергоблоков.

РБК-Украина пишет, что также состоялись переговоры Зеленского с американским министром энергетики Дженнифер Грэнхольм, в ходе которых глава государства призвал начать консультации Украина-Германия-США по сохранению транзита российского газа.

Кроме того, представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины, Зеленский заявил, что рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате:

«Мы серьезно думаем, как развивать Нормандский формат для мирного урегулирования ситуации. И пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона».

Встретился Зеленский и с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном. Последнего пригласили в Украину. Зеленский заявил о готовности Украины сотрудничать с США в рамках проектов «Антарес» и «Артемида».

Украина и США договорились о сотрудничестве между Госкосмосом и Пентагоном в сфере безопасности космических полетов. Стороны подписали соответствующий меморандум.

Делегация Украины во главе с президентом также посетила Пентагон. В ходе визита министры обороны Украины и США — Андрей Таран и Ллойд Остин — подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства между государствами.

Министры обороны Украины и США также подписали межправительственное соглашение о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки. Соглашение позволит привлечь американские инвестиции для развития вооружения украинской армии.

Между Украиной и США заключено соглашение об установлении линии защищенной связи. Документ был подписан в Вашингтоне между Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки.

Украина и США заключили соглашение по использованию информации о путешествующих. В частности, соглашение поможет выявлять террористов и международных преступников.

Также президент встретился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. На встрече обсуждались вопросы земельной реформы, ирригации и развития агросектора, а также инфраструктурные проекты, в частности программы в энергетике, усовершенствовании банковского сектора.

Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что время для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США выбрано крайне неудачно — Байдену не до Украины, он занят Афганистаном.