Официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена состоится в среду, 1 сентября, в 14 часов по местному времени (21 час по Киеву).

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Встреча пройдет в Овальном кабинете.

При этом совместный брифинг не запланирован — Байден после переговоров с Зеленским в Белом доме отправится на еженедельный экономический брифинг (4:30 по Вашингтону).

В сообщении также говорится, что глава США выразит «неизменную поддержку» суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях «продолжения Россией агрессии в Крыму и на Донбассе».

Напомним, Зеленский уже посетил Министерство энергетики США, где был подписан меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. После пилотного проекта возможно строительство еще четырех энергоблоков.

Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что время для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США выбрано крайне неудачно — Байдену не до Украины, он занят Афганистаном.