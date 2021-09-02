В этом году легендарной песни Михаила Шуфутинского «3 сентября» исполняется 28 лет.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что над главным хитом осени работали Игорь Николаев (слова), Игорь Крутой (музыка), Евгений Кобылянский (аранжировка). Впервые Михаил Шуфутинский исполнил песню в 1993 году. А в 1994 году композиция вошла в сольный альбом Шуфутинского «Гуляй, душа».

Многие годы в этот день, 3 сентября, в социальных сетях вспоминают о песне. Пользователи делают мемы на главные строки из песни: «3 сентября», «костры рябина», «календарь переверну».

Накануне даже сам Михаил Шуфутинский у себя в Instagram призвал «переворачивать календаре».

Посмотреть эту публикацию в Instagram # Шуфутинский # 3сентября # летоудалось Публикация от Михаил Шуфутинский (@ mikhail.shufutinsky) 29 августа 2019 в 11:40 PDT



https://www.youtube.com/watch?v=PQ02jz-UgeA

Накануне, известный российский композитор и певец Игорь Николаев, который создал легендарный осенний хит Михаила Шифутинского «3 сентября», раскрыл секрет создания песни.