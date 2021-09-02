3 сентября, отмечается День Фаддея. Наши предки по этому дню судили о погоде на ближайшие дни.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом дне.День Фалдея

Фаддей — один из 70 апостолов, который не входил в число ближайших апостолов. Родился Фаддей в городе Эдессе (Сирия). Однажды, придя в Иерусалим на один из праздников, Фаддей услышал, как проповедовал Иоанн Предтеча. В результате, Фаддей решил принять от него крещение в водах реки Иордан. Позже Фаддей встретил и Иисуса и стал его учеником. После казни Христа и его Божественного воскрешения Фаддей отправился с проповедью в Месопотамию и Сирию.

Многих людей ему удалось обратить в веру в своем родном городе, и христианство в результате принял даже правящий князь Авграй, а также несколько языческих жрецов. Очень часто проповеди Фаддея сопровождались чудесами. Например, сам Авграй вылечился от проказы, когда встретился с апостолом. Он очень хотел наградить Фаддея, но тот отказался от всего и пошел проповедовать в другие города. Оказавшись в водовороты (сейчас известном, как Бейрут), Фаддей основал там церковь и после этого вскоре умер.

Сегодня, 3 сентября, у наших предков было принято убирать лен, а женщины собирались по вечерам в доме в какой-то вдовы, приносили с собой работу и коротали время в беседах и трудах.

Предки говорили: «Если этот день ясный — стоит ожидать такой же погоды в течение еще четырех недель».Кроме того, в этот день отмечают:

День независимости Катара

День открытия уникальности ДНК

День Национальной армии Республики Молдова

День движения независимости в Тунисе

День рождения бюстгальтера — в 1914 году его изобрела американка Мэри Фелпс Джекобс.



Напомним, 2 сентября в Украине отмечали День нотариата. День нотариата была основана в 2010 году, согласно Указу Президента Украины. С просьбой ввести профессиональный праздник к главе государства обратилась Украинская нотариальная палата, в которой находится около 5000 специалистов. Также в этот день по народному календарю День Самуила.