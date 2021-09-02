Председатель политической партии «Слуга народа». Первый заместитель председателя депутатской фракции партии «Слуга народа».
Председатель подкомитета по вопросам организации государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
Биография:
Родился и вырос в Киеве. На сегодняшний день, зарегистрированное место жительства – Буда-Бабинецкая Бородянского района Киевской области.
Семейное положение: женат.
Жена: Ольга Александровна. Основное место работы супруги — высшее учебное заведение «Университет экономики и права».
Дети: дочь Кира 2018 года рождения.
Образование
- 2001-2007 – окончил Национальный университет (КПИ им. И. Сикорского). Магистр химтехнологии и инженерии.
- 2008-2010 — два года учился в Германии. Окончил Висбаденскую академию психотерапии.
- 2015-2019 — участвовал в проекте «Экзистенциальный коучинг».
Карьера и бизнес
- 2001-2003 — работал журналистом в издании «Молоко» и на сайте Music.com.ua.
- 2003-2004 — работал в газете «Молодая гвардия». Занимал должность редактора
- В 2004 — основал независимую газету для студентов «Студентка».
- 2005-2008, 2011-2013 – занимал должность концертного директора и менеджера киевской рок-группы «Крихітка», которая позже была переименована в «Крихітка Цахес».
- 2006-2008 — стал исполнительным продюсером ТО «Последняя баррикада».
- 2008-2010 — работает социальным тренером, координирует обучающие мероприятия для молодёжи и студентов.
- 2010-2019 — работа бизнес-тренером. Основатель «бизнес-игр» — нового направления в сфере обучения персонала.
- В 2004-2005 — во время Оранжевой революции был активным участником студенческого протестного движения.
- С ноября 2018 года — координатор волонтёрского проекта «ЗеКоманда».
- С 29.08.2019 года — народный депутат Украины, первый зампредседателя фракции политпартии «Слуга народа» 9-го созыва Рады.
- С 10.11.2019 года по настоящее время — председатель политфракции «Слуга народа».
Компромат
В декабре 2019 года, Александр попал в список главных прогульщиков в Верховной Раде, которым было прекращено возмещение расходов.
Является сторонником законопроекта о легализации медицинского каннабиса.
23 июня 2020 во время официального мероприятия в Николаеве — Александр Корниенко не зная, что микрофон включен, начал в деталях с Давидом Арахамией некорректно обсуждать свою коллегу Ирину Аллахвердиеву, применяя такие термины как — «баба», «корабельная сосна», «поддутая», «тюнинг» и т.д.
Имущество
В декларации за 2019 год, указаны две квартиры – одна площадью 112,6 кв. м в столице, вторая — 84,5 кв. м в Черкассах, они зарегистрированы на супругу политика. Дом в Буде-Бабинецкой Бородянского района Киевской области – другое право пользования. Его официальная собственница – Ольга Петровна Корниенко.
Автомобили — Citroen C5 Aircross HDi 180, 2019 г.в. и Seat Ibiza, 2011 г.в.
Также, Александр Корниенко наличными хранит 50 тысяч долларов, 500 тысяч грн. У его супруги – 20 тысяч долларов.
На банковских счетах председателя «Слуги народа» — 63 тысяч 519 грн., 4 тысяч 6 грн., у его супруги – 36 грн.