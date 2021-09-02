Председатель политической партии «Слуга народа». Первый заместитель председателя депутатской фракции партии «Слуга народа».

Председатель подкомитета по вопросам организации государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

Биография:

Родился и вырос в Киеве. На сегодняшний день, зарегистрированное место жительства – Буда-Бабинецкая Бородянского района Киевской области.

Семейное положение: женат.

Жена: Ольга Александровна. Основное место работы супруги — высшее учебное заведение «Университет экономики и права».

Дети: дочь Кира 2018 года рождения.

Образование

2001-2007 – окончил Национальный университет (КПИ им. И. Сикорского). Магистр химтехнологии и инженерии.

2008-2010 — два года учился в Германии. Окончил Висбаденскую академию психотерапии.

2015-2019 — участвовал в проекте «Экзистенциальный коучинг».

Карьера и бизнес

2001-2003 — работал журналистом в издании «Молоко» и на сайте Music.com.ua.

2003-2004 — работал в газете «Молодая гвардия». Занимал должность редактора

В 2004 — основал независимую газету для студентов «Студентка».

2005-2008, 2011-2013 – занимал должность концертного директора и менеджера киевской рок-группы «Крихітка», которая позже была переименована в «Крихітка Цахес».

2006-2008 — стал исполнительным продюсером ТО «Последняя баррикада».

2008-2010 — работает социальным тренером, координирует обучающие мероприятия для молодёжи и студентов.

2010-2019 — работа бизнес-тренером. Основатель «бизнес-игр» — нового направления в сфере обучения персонала.

В 2004-2005 — во время Оранжевой революции был активным участником студенческого протестного движения.

С ноября 2018 года — координатор волонтёрского проекта «ЗеКоманда».

С 29.08.2019 года — народный депутат Украины, первый зампредседателя фракции политпартии «Слуга народа» 9-го созыва Рады.

С 10.11.2019 года по настоящее время — председатель политфракции «Слуга народа».

Компромат

В декабре 2019 года, Александр попал в список главных прогульщиков в Верховной Раде, которым было прекращено возмещение расходов.

Является сторонником законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

23 июня 2020 во время официального мероприятия в Николаеве — Александр Корниенко не зная, что микрофон включен, начал в деталях с Давидом Арахамией некорректно обсуждать свою коллегу Ирину Аллахвердиеву, применяя такие термины как — «баба», «корабельная сосна», «поддутая», «тюнинг» и т.д.

Имущество

В декларации за 2019 год, указаны две квартиры – одна площадью 112,6 кв. м в столице, вторая — 84,5 кв. м в Черкассах, они зарегистрированы на супругу политика. Дом в Буде-Бабинецкой Бородянского района Киевской области – другое право пользования. Его официальная собственница – Ольга Петровна Корниенко.

Автомобили — Citroen C5 Aircross HDi 180, 2019 г.в. и Seat Ibiza, 2011 г.в.

Также, Александр Корниенко наличными хранит 50 тысяч долларов, 500 тысяч грн. У его супруги – 20 тысяч долларов.

На банковских счетах председателя «Слуги народа» — 63 тысяч 519 грн., 4 тысяч 6 грн., у его супруги – 36 грн.