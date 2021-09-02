В сентябре 2021 православные верующие будут отмечать немало важных церковных праздников.OBOZREVATEL собрал информацию о том, чью память будет уважать церковь в этот месяц, а также о традициях, которых придерживаются в народе такие праздничные дни, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.1 сентября — День Андрея Стратилата-Тепляка

1 сентября православная церковь вспоминает Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников, а в народе отмечают Феклы-свекольницы, другое название праздника — Андрей Тепляк, время сбора рубинового овоща. И Тепляк, и Андрей приняли мученическую смерть от гонителей христиан, поэтому их уважают в этот день.

4 сентября славят: мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголеп), Акиндина, Севериана, Зинона и других. В этот день принято читать молитвы о защите от нечистой силы.11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна

Большой церковный праздник, Усекновение главы Иоанна Предтечи, отмечать православные верующие 11 сентября 2021. Святой принял мученическую смерть по приказу тетрарха Галилеи Ирода (ему отрубили голову).

В этот день стоит молиться, причащаться, раздавать милостыню, совершать благие поступки, проявлять любовь и получать ее в обмен. Также, в праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя нужно абсолютно всем соблюдать строгий пост, запрещено есть даже масло.21 сентября — праздник Рождества Пресвятой Богородицы

Вторую Пречистую или Рождество Пресвятой Богородицы отмечать верующие православной церкви 21 сентября 2021. Это один из главных церковных праздников в Православии. В этот день нужно почтить память Девы Марии, Матери Божьей.

Рождество Пресвятой Богородицы считается женским праздником, поскольку многие представительницы прекрасного пола именно в этот день просят у Богородицы помощи. Особенно сильные молитвы женщин, желающих иметь детей. Чтобы Господь дал женщине ребенка, она должна пойти в церковь и заказать там службу. Придя домой необходимо приготовить вкусный обед (поста в этот день нет) и пригласить на него бедных и нуждающихся, «чтобы Богородица помолилась за их детей».

В старину существовала традиция, если женщина умоется водой до восхода солнца на Рождество Пресвятой Богородицы, то ее красота и здоровье сохранятся на многие годы. Также, 21 сентября обливали на пороге детей, чтобы они были здоровыми.

22 сентября церковь чтит Иоакима и Анну, праотцев Иисуса, родителей Марии. В народе на Иоакима и Анну принято просить о даровании младенца бесплодным.27 сентября — Воздвижение Креста Господня

Еще одно большое церковный праздник будут отмечать православные верующие 27 сентября 2021 — Воздвижение Креста Господня. Этот день рекомендуется провести в молитвах.

Также в праздник Воздвижения Креста Господня принято соблюдать строгий пост (запрещается употреблять в пищу мясные, молочные и рыбные продукты). В старину существовали пословица: «Кто на Воздвижение постится — потому семь грехов простится» или «Кто на Воздвижение не постятся, на того семь грехов навлекут».

29 сентября отдают памятные молитвы великомученицы Евфимии Всехвальной народ празднует окончание заготовок.

30 сентября наступает день мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Имена мучениц говорят сами за себя — в этот день принято молиться о вторую половинку.

Страшная история Веры, Надежды и Любви — их в юном возрасте замучили насмерть подвергнуты императора Адриана, а мать была вынуждена наблюдать за этим. Бог даровал им вечную жизнь и освобождение от душевных мук

